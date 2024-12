Léo tem quase 100 jogos disputados pelo Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 14/12/2024 09:20 | Atualizado 14/12/2024 09:22

Rio - O Vasco busca a contratação de Cuello, atacante do Athletico-PR. Para tentar contar com o argentino, o Cruz-Maltino ofereceu o zagueiro Léo, que desperta interesse do Furacão para a próxima temporada.