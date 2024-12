Payet recebeu uma camisa especial em homenagem aos 125 anos do Olympique de Marselha - Divulgação / Olympique de Marselha

Payet recebeu uma camisa especial em homenagem aos 125 anos do Olympique de MarselhaDivulgação / Olympique de Marselha

Publicado 14/12/2024 15:00 | Atualizado 14/12/2024 16:30

Rio - Payet aproveitou as férias para matar a saudade do Olympique de Marselha, da França. O jogador, de 37 anos, foi homenageado pelo ex-clube, neste sábado (14), antes do jogo contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

O meia do Vasco recebeu uma camisa especial que celebra os 125 anos do clube francês. Payet também foi ovacionado pela torcida antes da torcida e vestiu um gorro de Papai Noel azul, em referência a comemoração que fazia em época de Natal.

"Há sempre um pequeno ritual em dezembro. Tenho muita vontade de ir ver as crianças porque é um mês importante com as férias e o Natal. Aproveito o único jogo que tenho porque depois tem uma pausa. É sempre um prazer", disse Payet em entrevista ao canal "Bein Sports".

Payet defendeu o Olympique de Marselha entre 2013 e 2015 e, depois, entre 2017 e 2023. O clube não renovou o contrato do meia e tinha planos para pós-carreira, mas ele não tinha planos de aposentadoria. Desde então atua pelo Vasco, onde soma 58 jogos, sete gols e dez assistências.