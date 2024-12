Luizão foi revelado pelo São Paulo e está no West Ham desde 2023 - Divulgação / West Ham

Luizão foi revelado pelo São Paulo e está no West Ham desde 2023Divulgação / West Ham

Publicado 14/12/2024 15:34

Rio - Ainda sem definir quem será seu técnico em 2025, o Vasco faz movimentações discretas no mercado da bola. De acordo com o "UOL", o clube carioca fez uma sondagem pelo zagueiro Luizão, ex-São Paulo e que atualmente defende o West Ham-ING.

Apesar do interesse, o Cruz-Maltino tem concorrência pesada pela contratação do defensor de 22 anos. Atlético-MG, Internacional, Fortaleza e Ceará também buscaram informações sobre Luizão, mas nenhum time chegou a apresentar proposta. Houve sondagens ainda de Genk-BEL e Goztepe-TUR.

O West Ham não deve dificultar uma saída de Luizão, já que o brasileiro está sem espaço e vem atuando pelo time sub-23 dos Hammers. Ele tem contrato com o time inglês até o meio de 2026.



Revelado pelo São Paulo, Luizão atuou em apenas 20 jogos pelo profissional do time do Morumbi. Em 2023, ele deixou o clube após não chegar a um acordo pela renovação e assinou com o West Ham.