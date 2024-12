São Januário é a casa do Vasco - Leandro Amorim / Vasco da Gama

São Januário é a casa do VascoLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 13/12/2024 16:51

Rio - O estádio de São Januário, casa do Vasco, agora é patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro. A novidade foi oficializada pelo governador Cláudio Castro, que sancionou a Lei 10.623, publicada nesta quinta-feira (12/12), no Diário Oficial.



"Tornar o São Januário nosso patrimônio é garantir que sua história seja preservada e respeitada. O local, mais do que um ponto de encontro de milhares de pessoas para celebrar o esporte, também testemunhou importantes momentos históricos em mais de nove décadas de existência. Além disso, contribuiu para importantes avanços, como a inclusão social e diversidade no futebol", disse Cláudio Castro.

O projeto para declarar a Colina Histórica como patrimônio histórico havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no dia 14 de novembro. Ele foi de autoria dos deputados Vinicius Cozzolino (União Brasil) e Prof. Josemar (Psol).



Além de exaltar a importância histórica do estádio, o projeto de lei busca incentivar o turismo na região, de modo a atrair mais visitantes que buscam conhecer e vivenciar a experiência da cultura do espaço cruz-maltino. O movimento não interfere nas obras de ampliação e modernização, com previsão de início para 2025.