Thiago Carpini é o técnico do Vitória desde maio deste ano - Victor Ferreira / EC Vitória

Thiago Carpini é o técnico do Vitória desde maio deste anoVictor Ferreira / EC Vitória

Publicado 13/12/2024 15:07

Rio - Em busca de um novo técnico para a próxima temporada, o Vasco procurou o Vitória para saber informações sobre Thiago Carpini. O comandante, porém, está de contrato renovado até o fim de 2025 e não deixará o Leão, segundo o presidente do clube baiano.

Leia mais: Vasco faz proposta para renovar contrato com goleiro Léo Jardim



Além do Cruz-Maltino, dois times sondaram a situação do treinador: Athletico-PR e Grêmio. O Tricolor busca um substituto para Renato Gaúcho, e, o Furacão, rebaixado no Campeonato Brasileiro, para Lucho González. As informações são do site 'ge'.

Thiago Carpini terminou o ano em alta após livrar o Vitória da briga contra a degola com duas rodadas de antecedência. Ao todo, teve 13 triunfos, sete empates e 14 derrotas.

Leia mais: Vasco fica perto de fechar com a Nike para 2026

O Leão ficou na 11ª posição, com 47 pontos, e garantiu vaga na Copa Sul-Americana de 2025.