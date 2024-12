Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/12/2024 17:22

Rio - O Vasco tem interesse na contratação do técnico Renato Gaúcho, que está livre no mercado após não renovar seu contrato com o Grêmio. O Cruz-Maltino já iniciou os contatos para tentar contar com o treinador de 62 anos em 2025.

Segundo o site "ge", o time carioca buscou informações sobre as pretensões salariais de Renato nesta quinta-feira (12) e deixou claro seu interesse. O técnico pediu um tempo para pensar e prometeu dar uma resposta até o fim de semana.

Renato tem o perfil definido por Pedrinho e a diretoria para treinar o Vasco, que é de conhecer o futebol brasileiro. O clube descarta trazer um estrangeiro que nunca trabalhou no país, como fez recentemente com Álvaro Pacheco.

Luís Castro, ex-Botafogo, e Pedro Caixinha, que deixou o Bragantino neste ano, eram os favoritos ao cargo, mas as conversas não avançaram.

O Vasco está sem treinador efetivo desde 24 de novembro, quando decidiu pela demissão de Rafael Paiva. A diretoria trata a definição como urgente para poder iniciar o planejamento do futebol para 2025.

Renato Gaúcho coleciona duas passagens pelo Vasco como treinador. Foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2006 e estava no cargo no rebaixamento de 2008, o primeiro da história do clube. Ao todo, foram 115 partidas.