Danilo, que tem atuado como zagueiro na Juventus, segue sendo convocado como lateral para a seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Danilo, que tem atuado como zagueiro na Juventus, segue sendo convocado como lateral para a seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/12/2024 10:30

Danilo é um dos alvos do Vasco para 2025, mas não pretende deixar a Juventus no início do ano. O lateral avisou que pretende cumprir o contrato com o clube italiano, que vai até junho.



"Não quero deixar a Juventus em janeiro. O capitão nunca sai do clube na metade do caminho, não serei o primeiro. Estou aqui disponível para dar o meu melhor pela Juventus", afirmou ao Prime Video.



não renovará com o clube e, a partir de janeiro, pode assinar um pré-contrato. Livre no mercado em breve, ele

O jogador de 33 anos, que tem atuado como zagueiro na temporada,e, a partir de janeiro, pode assinar um pré-contrato. Livre no mercado em breve, ele desperta interesse de clubes da Europa, como o Olympique de Marselha, da França