Keiller não entrou em campo pelo Vasco durante a temporadaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 11/12/2024 15:01

Rio - Goleiro reserva do Vasco , Keiller está na mira do Ceará, que busca reforçar o setor para a próxima temporada. O arqueiro está emprestado ao clube carioca junto ao Internacional até o fim deste ano. As informações são do site 'ge'.

Ele, porém, não entrou em campo com a camisa cruz-maltina. O titular e destaque Léo Jardim não deu oportunidades ao companheiro de elenco e participou de todos os jogos oficiais na temporada.

O Vozão foi o quarto colocado na Série B deste ano, com 64 pontos, e voltará a disputar a elite do futebol brasileiro em 2025. Caso feche acordo, Keiller disputará posição com Richard e Bruno Ferreira.

Antes de chegar ao Vasco em fevereiro, o goleiro vestiu a camisa do Internacional e da Chapecoense.