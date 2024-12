Vegetti comandou vitória do Vasco na Arena Pantanal - Dikran Sahagian / Vasco Da Gama

Vegetti comandou vitória do Vasco na Arena PantanalDikran Sahagian / Vasco Da Gama

Publicado 09/12/2024 08:30 | Atualizado 09/12/2024 08:30

Rio - O Vasco viveu uma temporada de altos e baixos, mas longe de enfrentar uma turbulência como em outros anos. O Cruz-Maltino espantou a desconfiança, se manteve na metade da tabela durante toda a competição e chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores, mas terminou com uma vaga na Sul-Americana e voltou a uma competição continental após cinco anos.

"O Vasco teve muitas mudanças e essas coisas afetam, mas o grupo sempre se colocou diante de tudo e, por isso, acredito que o balanço da temporada foi muito bom. O Vasco vem de anos muito turbulentos e, hoje, para fazer um resumo, chegamos numa semifinal de Copa do Brasil e somamos 50 pontos no Brasileirão, além de voltar a uma competição internacional", disse Vegetti.

O centroavante argentino foi o grande destaque da temporada. Decisivo na vitória sobre o Cuiabá por 2 a 1 , Vegetti fez 23 gols em 54 partidas e foi um dos artilheiros do Brasileirão com 12 gols marcados, atrás de Alerrandro e Yuri Alberto (15), de Vitória e Corinthians, respectivamente, e Estêvão (13), do Palmeiras. O jogador vê o Vasco com margem de evolução e cobrou melhorias para 2025.

"Sempre há coisas para corrigir e melhorar. Não podemos ficar com o que conseguimos. O Vasco é um clube imenso, é muito grande e tem uma torcida de milhões de torcedores. Então temos que brindá-los com coisas maiores, com títulos. É um grande passo para tudo o que vem (em 2025), mas temos que melhorar muito", finalizou o centroavante argentino.