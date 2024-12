Gabriel Pec, ao centro, conquistou a MLS com o Los Angeles Galaxy em sua primeira temporada nos EUA - Kevork Djansezian / AFP

Publicado 08/12/2024 09:32

Isso porque há uma cláusula que obriga o Galaxy a pagar 10 mil dólares a cada gol do jogador. Como terminou a temporada com 21 gols, 210 mil dólares (aproximadamente R$ 1,3 milhão, na cotação atual) já entraram nos cofres do clube. O acordo é válido até o 50º tento, o que pode render R$ 3 milhões aos cariocas.

Pec foi o atleta com mais participações em gols - 34 - na MLS, superando, inclusive, Lionel Messi, do Inter Miami. Com 19 gols e 15 assistências na temporada, contra 21 bolas na redes e 11 passes para tento do argentino, o ótimo desempenho rendeu ao cria do Vasco o prêmio de "contratação do ano" na liga, além de prêmios individuais nos meses de abril, junho, julho e agosto como o melhor jogador do LA Galaxy nos períodos.

Gabriel Pec terminou a MLS 2024 como líder em participações em gols e campeão!



38 jogos

19 gols (!)

15 assistências (2º da liga!)

34 participações em gols (!)

93 mins p/ participar de gol (!)

65 passes decisivos (!)

256 ações na área rival (2º da liga!)

1… pic.twitter.com/HlMOP83VH5 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 7, 2024

O jogador foi vendido no início desta temporada por 10 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época). Promovido aos profissionais em 2019, disputou 179 partidas, marcou 26 gols e deu 14 assistências pelo Gigante da Colina.