Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 05/12/2024 23:52 | Atualizado 05/12/2024 23:53

Rio - Na noite desta quinta-feira (5), o Vasco informou que o processo de busca por um novo investidor da SAF está com todas as tratativas em estágios iniciais de diligências. Até o momento, de acordo com o Cruz-Maltino, nenhum dos interessados apresentou uma proposta forma para a aquisição da sociedade anônima.

"O Vasco reafirma seu compromisso com a transparência e manterá sua torcida informada assim que houver avanços concretos e relevantes no processo", diz um trecho da nota.

Um dos interessados é o magnata grego Evangelos Marinakis, de 57 anos. Em entrevista à "Sky Sports", que foi ao ar nesta semana, ele confirmou que negocia a aquisição da SAF . Ele é acionista majoritário do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave, de Portugal. Outro nome que já se tornou público é do italiano Andrea Radrizzani, que é dono da Sampadoria, da Itália.

Veja a nota do Vasco:





O Vasco da Gama vem a público esclarecer que o processo de busca por investidores para a Vasco SAF segue em andamento, com todas as tratativas ainda em estágios iniciais de diligências. Até o momento, nenhum dos interessados apresentou proposta formal para aquisição da SAF.



Reiteramos que toda e qualquer negociação será conduzida com seriedade e responsabilidade, com avaliações criteriosas por parte da diretoria e envolvendo todos os conselhos, visando garantir que os interesses do Vasco sejam sempre priorizados e que erros cometidos no passado não se repitam.



O Vasco reafirma seu compromisso com a transparência e manterá sua torcida informada assim que houver avanços concretos e relevantes no processo.



Ressaltamos, por fim, que não procedem quaisquer informações sobre eventuais preferências da diretoria em relação aos possíveis investidores, e que toda especulação sobre desfechos das negociações neste momento é prematura e não reflete a atual realidade do processo.



Diretoria Administrativa do CRVG