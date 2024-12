Vegetti fez o gol que abriu o caminho para a vitória do Vasco - ALEXANDRE MAIA/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/12/2024 23:54

Rio - O Vasco se despediu de São Januário em grande estilo com vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG pela 37ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (4). Os gols marcados por Vegetti e Philippe Coutinho classificaram o Cruz-Maltino para a Copa Sul-Americana de 2025. Assista abaixo aos melhores momentos do jogo na Colina Histórica:

Com o resultado, o Cruz-Maltino foi a 47 pontos e garantiu ao menos a 14ª colocação, posição limite para classificação à próxima edição da competição continental. Para pegar a oitava colocação e ir à Pré-Libertadores, as combinações de resultados são improváveis. O time precisa vencer o Cuiabá no domingo (8) pela última rodada e torcer por derrotas de Cruzeiro e Bahia, sendo que precisa tirar 12 gols de saldo do Tricolor Baiano (-2 a -14).