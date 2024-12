Pedrinho, presidente do Vasco, em entrevista coletiva - Divulgação/Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, em entrevista coletivaDivulgação/Vasco

Publicado 04/12/2024 22:33 | Atualizado 04/12/2024 22:35

Rio - Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG , na última partida do Vasco em São Januário no ano, que classificou a equipe para a Copa Sul-Americana de 2025, o presidente Pedrinho abriu a entrevista coletiva para fazer agradecimentos. O de maior destaque foi a Felipe Loureiro, que assumiu a equipe interinamente mesmo após perdas na família.

Felipe perdeu o irmão Alexandre, vítima de um infarto, na madrugada do dia em que assumiu o elenco para a reta final do Brasileirão. Jorge, pai do ex-jogador e também diretor técnico do Cruz-Maltino, morreu um mês antes.

"Quero fazer um agradecimento especial ao Felipe por ter aceito a responsabilidade desses três jogos num momento muito difícil da vida pessoal dele, onde ele perdeu o Seu Jorge e o Alexandre, seu pai e o irmão. No dia do falecimento do irmão, o Felipe passou a madrugada toda agilizando o processo do enterro. Eu falei que ele não precisava dar treino, que poderia abrir mão dos três jogos porque é algo muito grave na questão familiar. E ele veio de manhã, deu o treino e depois foi para o enterro do irmão", disse Pedrinho.

Felipe assumiu interinamente o comando do Vasco até o fim do Brasileirão Matheus Lima/ Vasco

As palavras do amigo de infância, que atualmente preside o clube, emocionou Felipe. O interino se emocionou ao lembrar dos familiares.

"Fui nascido e criado aqui (em São Januário. Passei um mês muito ruim, perdi meu pai e meu irmão, mas eu sou Vasco e tenho que ajudar o Vasco. Desculpa, gente... (emocionado). O Vasco, nesse momento, precisou de mim. Independentemente da função, vou ajudar da melhor maneira possível. Com certeza meu pai e meu irmão ficaram muito felizes com a minha atitude", desabafou Felipe.

Veja todo o pronunciamento de Pedrinho:

"Foi um ano muito duro em muito sentidos, e ter suportado bem e resiliente para a gente poder fazer um bom trabalho. Queria agradecer muito ao torcedor vascaíno pela dedicação com o clube, pelo engajamento, pela paixão. A torcida do Vasco é o nosso maior patrimônio. Em todos os momentos ela nunca deixa o clube de lado. Essa é a grande marca do Vasco, o seu torcedor, que na maioria das vezes nos carrega.

Queria agradecer aos jogadores. Foi um ano onde muitas coisas podem ter passado na cabeça deles, tínhamos um sócio, esse sócio acaba entrando em falência. Obviamente dependeria muito deles acreditarem no que eu falaria. Como no futebol tem muitas pessoas que não têm credibilidade e usam a mentira, eles tinham o direito de não acreditarem no que eu estava falando. A gente saiu de uma situação muito difícil no início da temporada.

Deixando claro que o objetivo do Vasco é sempre brigar por títulos, por grandes conquistas. Esse vai ser sempre o grande objetivo. Mas diante do cenário desse ano, foi um ano em que o sócio sai, obviamente que os atletas teriam dúvida. Isso mexe muito com a cabeça do atleta, se vai ter dinheiro, se vai pagar em dia, se não vai, se vai chegar um novo sócio, como vai ser.

A gente consegue reagir dentro da competição. Depois de 13 anos, chega numa semifinal de Copa do Brasil. Independentemente do que aconteça na rodada, o Vasco está numa competição internacional. Nosso objetivo era Libertadores, mas isso não aconteceu. Mas deixo claro que os jogadores estão de parabéns por todo esse turbilhão de emoções, eles tiveram uma reação muito importante dentro da competição."