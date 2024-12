Philippe Coutinho foi o destaque do Vasco contra o Atlético-MG - Divulgação/Vasco

Philippe Coutinho foi o destaque do Vasco contra o Atlético-MGDivulgação/Vasco

Publicado 04/12/2024 20:58

Rio - Se as chances de uma vaga na Libertadores são pequenas, o Vasco conseguiu ao menos carimbar a classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. Nesta quarta-feira (4), em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo interino Felipe Loureiro entrou ligado no jogo, conseguiu ser eficaz na segunda etapa e contou com brilho do astro Philippe Coutinho para vencer o Atlético-MG pelo placar de 2 a 0. O meia anotou um no duelo e contribuiu com assistência para Vegetti.

fotogaleria

Com o resultado, o Cruz-Maltino foi a 47 pontos e garantiu ao menos a 14ª colocação, posição limite para classificação à próxima edição da competição continental. Para pegar a oitava colocação e ir à Pré-Libertadores, as combinações de resultados são improváveis. O time precisa vencer o Cuiabá no domingo (8) pela última rodada e torcer por derrotas de Cruzeiro e Bahia, sendo que precisa tirar 12 gols de saldo do Tricolor Baiano (-2 a -14).

O jogo

Em péssima fase na reta final de 2024, vindo de cinco jogos sem saber o que é vencer (quatro derrotas e um empate), o Vasco recebeu o Atlético-MG ainda juntando os cacos após o vice da Libertadores para o Botafogo. O duelo em São Januário começou favorável para o Cruz-Maltino, comandado pelo interino Felipe Loureiro.



O Vasco foi quem apresentou as melhores oportunidades nos primeiros minutos de jogo em São Januário. Muito participativo, Philippe Coutinho armou bem a equipe e reclamou muito de suposto pênalti cometido por Alan Franco. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda mandou o jogo seguir mesmo com puxões do jogador do Galo.



Ainda que melhor em campo, o Gigante da Colina viu mais dos problemas dos últimos jogos. Volume no campo de ataque, troca de passes, mas um jogo com poucas chances claras. As duas principais saíram com Alex Teixeira, em finalização perigosa da entrada da área e disputa em bola aérea, cabeceando para fora. Do outro lado, o Atlético pouco produziu e acumulou erros.

Retorno a todo vapor

Nos primeiros minutos da segunda etapa, aos seis minutos, apareceu o artilheiro do Vasco para aliviar a tensão em São Januário. Em jogada de craque, Philippe Coutinho avançou pelo meio e achou lindo passe por elevação nas costas da zaga do Galo. Vegetti apareceu e soltou a bomba com o pé direito, para vencer o goleiro Everson e abrir o placar.



O Galo se abriu em busca do empate e deu muitos espaços para transição do Vasco. Assim, nasceu o segundo gol com o destaque da partida ampliando. Lucas Piton recuperou bola pela esquerda aos 18 minutos, avançou e cruzou na medida para Philippe Coutinho, que ajeitou o corpo e pegou de primeira no contrapé de Everson.



Mesmo com a vantagem e a tendência de o time mineiro partir para cima, o Vasco esfriou o clima e pouco sofreu no restante do duelo. O sistema defensivo funcionou bem nas tentativas de cruzamento para Vargas e Hulk, e cortou investidas pelos lados com boa dobra na marcação. Os três pontos e a vaga na competição continental em 2025 foram carimbados ao apito final do árbitro Davi de Oliveira Lacerda.



FICHA TÉCNICA



VASCO 2 X 0 ATLÉTICO-MG



Local: São Januário

Data e hora: 4/12 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Douglas Pagung



Gols: Vegetti 6'/2ºT e Philippe Coutinho 18'/2ºT (VAS)



Cartões amarelos: Vegetti, Lucas Piton e Paulo Henrique (VAS); Guilherme Arana e Alan Franco (CAM)



VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Paulinho), Mateus Carvalho, Jair (Sforza) e Philippe Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro (interino).



ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana (Alisson); Fausto Vera, Alan Franco, Rubens e Gustavo Scarpa; Hulk e Deyverson (Varfas). Técnico: Gabriel Milito.