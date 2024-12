Cléber Xavier foi auxiliar técnico de Tite durante 24 anos - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/12/2024 18:35

Cléber Xavier foi oferecido para treinar o Vasco, que busca um técnico para 2025 após demitir Rafael Paiva. A diretoria avalia o nome do profissional, que decidiu iniciar sua carreira de treinador após a demissão do Flamengo, em setembro. Rio - Auxiliar de Tite durante 24 anos,, que busca um técnico para 2025 após demitir Rafael Paiva. A diretoria avalia o nome do profissional,, em setembro.

Aos 60 anos, Cléber tem o perfil de conhecer a base e o futebol brasileiro, características que agradam ao Vasco. Além disso, pesa a seu favor o fato de ser uma opção mais barata do que outros técnicos no mercado, já que a situação financeira tem sido um problema nas buscas.

Além de Cléber, os nomes de dois portugueses são falados nos bastidores do Vasco: Pedro Caixinha, que está livre no mercado após quase dois anos no comando do Red Bull Bragantino, e Luís Castro, ex-técnico do Botafogo que foi demitido do Al-Nassr em setembro.

Enquanto não define seu novo treinador, o Vasco segue sendo comandado por Felipe. O time volta a campo nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG, em São Januário.