Cleber Xavier e Tite na época de seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/10/2024 17:43

Rio - Cléber Xavier deixou o cargo de auxiliar na comissão de Tite para buscar se consolidar como técnico de futebol. Ele fez o anúncio por meio das redes sociais nesta sexta-feira (18).

"É um momento de sensações conflitantes: se por um lado, deixar uma função onde fui extremamente feliz é difícil, por outro, a busca pelo velho sonho faz com que eu me sinta bastante empolgado", diz um trecho da publicação de Cléber.

O último trabalho de Cléber ao lado de Tite foi no Flamengo. Os dois também estiveram juntos em outros clubes, como Grêmio e Corinthians, e na seleção brasileira.

"Ao lado dele, nos últimos 24 anos, eu tive as maiores alegrias que um profissional de futebol pode ter. E mais importante do que isso, criamos uma relação de laços eternos de afeto, respeito e, acima de tudo, amizade verdadeira", ressalta Cléber outro trecho da postagem.

Veja a publicação:

Amigos,



Escrevo aqui pra comunicar uma decisão que há muito tempo eu venho amadurecendo. Estou promovendo uma mudança na minha carreira e hoje eu deixo o cargo de assistente técnico do meu amigo Tite para buscar consolidar-me como treinador de futebol.



É um momento de sensações conflitantes: se por um lado, deixar uma função onde fui extremamente feliz é difícil, por outro, a busca pelo velho sonho faz com que eu me sinta bastante empolgado.



Quero agradecer a todos que torceram por mim e aos clubes, instituições, jogadores e profissionais de comissões técnicas com quem trabalhei e que me ajudaram ao longo desses mais de 30 anos no futebol. Minha carreira tem sido uma grande escalada e sem o apoio de vocês eu não teria chegado até aqui e não me sentiria pronto para encarar o próximo estágio.



E como não poderia ser diferente, quero deixar meu agradecimento mais do que especial ao Tite. Ao lado dele, nos últimos 24 anos, eu tive as maiores alegrias que um profissional de futebol pode ter. E mais importante do que isso, criamos uma relação de laços eternos de afeto, respeito e, acima de tudo, amizade verdadeira.



Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo estágio dessa caminhada!



Um abraço.