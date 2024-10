Rafael Paiva comanda treina do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rafael Paiva comanda treina do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/10/2024 17:25

Vasco tem mais um desfalque confirmado para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. O lateral-esquerdo Victor Luís se recupera de um edema na coxa esquerda e está fora da partida. Ele se junta a Jair, Guilherme Estrella, Adson, David e Paulinho.

O atleta não jogou contra o São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão, e ficará de fora da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. A informação é do jornal Lance!

Na sessão aberta aos torcedores em São Januário, nesta sexta-feira (18), os titulares treinaram finalização . Já Victor Luís treinou separado e, em alguns momentos da atividade, com o meia Paulinho, que se recupera de lesão no joelho direito.

O Vasco entra em campo pela semifinal da Copa do Brasil neste sábado (19), a partir das 18h30. Na partida de ida, o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1.

Por isso, precisa de pelo menos dois gols de diferença para se garantir na decisão. Se o triunfo vascaíno foi por um gol de saldo, a disputa irá para os pênaltis.

Provável escalação do Vasco, segundo o site tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Puma Rodríguez (Payet), Emerson Rodríguez e Vegetti.