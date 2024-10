Keegan Palmer competiu com a camisa do Vasco no STU Pro Tour Rio - Pablo Vaz / STU

Publicado 18/10/2024 18:24

Rio - Bicampeão olímpico do skate park, Keegan Palmer causou euforia na tarde desta sexta-feira (18) ao competir no STU Pro Tour Rio com a camisa do Vasco. O australiano ganhou a vestimenta de alguns amigos cariocas e explicou o motivo de ter escolhido usá-la no torneio.

o bicampeão olímpico Keegan Palmer competindo com a camisa do Vasco no STU do Rio, muito foda. pic.twitter.com/f1TcRyqgtW — Luís (@luisplomar) October 18, 2024 "Estou apenas usando a camisa do time para representar a cidade, mas quando eu estou no Rio eu torço pelo Vasco", disse Palmer ao site "ge".

O skatista caiu na pista para buscar uma vaga nas semifinais da competição, que acontecem neste sábado (18). Ele é um dos favoritos ao prêmio.

Quem é Keegan Palmer?

Apesar de ser australiano, Keegan Palmer nasceu nos Estados Unidos. O skatista compete profissionalmente desde os 14 anos e coleciona resultados importantes, como o título da Dew Tour Am Bowl de 2017, o terceiro lugar do Dew Tour e o quarto lugar no Campeonato Mundial de Skate em São Paulo, ambos em 2019.

A grande consagração do skatista veio com a inclusão do esporte nas Olimpíadas. Palmer faturou o ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021, e de Paris, neste ano.