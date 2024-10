Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 17/10/2024 15:46

Rio - Vasco e Atlético-MG estarão em campo no próximo sábado (19) para definir quem avançará à final da Copa do Brasil. Técnico do Galo, Gabriel Milito projetou o confronto após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, no Castelão, na última quarta-feira (16).

"São duas equipe parecidas, com o sonho de jogar a decisão. Será uma final antecipada. Não há uma partida a mais. Ganhamos, seguimos, perdemos, vamos para casa. Tentaremos, como eles, fazer o nosso melhor jogo possível", declarou o comandante argentino em entrevista coletiva.

"Esse é nosso sonho, o nosso objetivo. Mas, teremos que fazer uma grande exibição. Porque, se temos uma vantagem, é mínima, e não iremos para o Rio, para jogar com o Vasco, para defendê-la", ponderou.

O treinador reforçou que o clube mineiro tentará "ganhar o jogo" e que não contará com a vitória construída na Arena MRV, por 2 a 1, no início deste mês

Leia mais: Vasco confirma treino com torcida na véspera de confronto da Copa do Brasil

As equipes medirão forças no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino terá que vencer por dois ou mais gols de diferença para chegar à decisão. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

Clubes vivem momentos opostos na temporada

Sob o comando do técnico Rafael Paiva, o Gigante da Colina vive seu maior jejum de vitórias nesta temporada: sete jogos, com três empates e quatro derrotas. Na última quarta (16), foi atropelado pelo São Paulo no Brinco de Ouro

Leia mais: Paiva explica escolha por titulares diante do Tricolor Paulista

Enquanto isso, o Atlético-MG foi superado apenas uma vez nas últimas sete partidas - pelo Palmeiras, no Brasileirão. No período, venceu Red Bull Bragantino (3-0), Fluminense (2-0), Vasco (2-1) e Grêmio (2-1). Além disso, empatou com Vitória (1-1) e Fortaleza (1-1).