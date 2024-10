Zagueiro Maicon, do Vasco, em dividida na partida contra o São Paulo - Victor Froes/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 17/10/2024 00:00

Campinas - O Vasco não se deu bem após a pausa da Data Fifa e foi dominado pelo São Paulo na noite desta quarta-feira (16), no Brinco de Ouro, em Campinas. Mesmo com titulares antes da semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino perdeu pelo placar de 3 a 0, com gols de Luciano e Lucas Moura (duas vezes) . Veja abaixo os melhores momentos da partida.

O resultado deixa o Cruz-Maltino estacionado com 37 pontos na tabela de classificação. O jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG será disputado no sábado (19), em São Januário. Na ida, vitória por 2 a 1 do Galo.