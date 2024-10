Payet ao lado de Pedrinho - Matheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 16/10/2024 17:23

São Paulo - Alex Teixeira, Mateus Carvalho e Payet foram homenageados por complementarem marcas importantes no Vasco . O primeiro chegou aos 150 jogos pelo Cruz-Maltino. Já o volante e o meia francês alcançaram 50 partidas pelo Gigante da Colina. O presidente do clube, Pedrinho, presentou os três com camisas especiais. Confira abaixo:

Alex Teixeira, Dimitri Payet e Mateus Carvalho foram homenageados e receberam camisas especiais das mãos do Presidente Pedrinho pelas suas respectivas marcas alcançadas pelo Gigante da Colina!



Alex chegou a marca de 150 jogos, enquanto Payet e Mateus Carvalho completaram 50… pic.twitter.com/smJ2tKvJEd — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 16, 2024

Alex completou 150 jogos com a camisa do Vasco no somatório das três passagens pelo clube. Ele retornou na janela do meio deste ano, mas disputou apenas três partidas e ainda busca espaço na equipe de Rafael Paiva.

Já Mateus Carvalho chegou em 2023. Ele disputou poucas partidas naquela temporada, mas deu a volta por cima e hoje é peça importante para o Gigante da Colina.

Payet, por sua vez, foi a principal contratação do Cruz-Maltino em 2023. Apesar de oscilações nesta temporada, foi fundamental na campanha de recuperação do time, que conseguiu a permanência na Série A do Brasileirão.

Confira o momento das entregas das camisas especiais para Alex Teixeira, Dimitri Payet e Mateus Carvalho, além dos respectivos depoimentos dos atletas! #VascoDaGama pic.twitter.com/wkxo5YsnV4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 16, 2024

Agenda

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 21h45, para enfrentar o São Paulo no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão.