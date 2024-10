Paulinho durante treino do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 14/10/2024 16:53

Rio - O Vasco teve uma grande notícia no treino da manhã desta segunda-feira (14), no CT Moacyr Barbosa. Nove meses após a grave lesão no joelho direito, o meia Paulinho voltou a trabalhar com o elenco e iniciou a última fase de transição para voltar aos gramados. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL".

Apesar do avanço, Paulinho ainda não tem previsão para voltar a jogar pelo Vasco. Além dos trabalhos com o elenco, ele seguirá fazendo algumas atividades individuais.

Um dos grandes destaques do Vasco em 2023, Paulinho não entra em campo desde o dia 28 de janeiro deste ano. O meia rompeu o ligamento cruzado anterior no jogo contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca.

Ainda sem Paulinho, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão. No sábado (19), o Cruz-Maltino enfrentará o Atlético-MG no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil.