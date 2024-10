Bruno Lopes foi um dos destaques do título do Vasco no Campeonato Carioca Sub-20 - Divulgação

Publicado 12/10/2024 15:07

seis vitórias em seis jogos, o atacante Bruno Lopes aproveitou para provocar o rival após o 1 a 0 em São Januário.

Vasco não apenas conquistou o bicampeonato do Campeonato Carioca Sub-20 sobre o Flamengo , como também manteve 100% de aproveitamento no Clássico dos Milhões da categoria, em 2024. Com, o atacanteaproveitou para provocar o rival após o 1 a 0 em São Januário.

"Já está ficando normal ganhar deles já. Ainda mais aqui em casa, não tem como ", afirmou o jovem de de 17 anos.

Antes da provocação, o atacante do Vasco avaliou a conquista do título. "Foi uma temporada de muito trabalho. Todo mundo desacreditou no começo, porque a gente empatou muito, mas seguimos invictos".



Já o técnico da equipe vascaína, Ramon Lima, preferiu não entrar em polêmica sobre a freguesia do Flamengo.



"Esse ano foram seis anos e seis vitórias. Mas temos que respeitar o bom trabalho que está sendo feito do outro lado. Foi uma importante vitória dentro de casa. Os meninos terem essa experiência desde cedo. Já ganhamos a Recopa, mas sempre podemos evoluir", avaliou.



O Clássico dos Milhões no Sub-20 de 2024



Vasco 3x0 Flamengo - Copa Rio

Flamengo 0x1 Vasco - Copa Rio

Vasco 4x1 Flamengo - Copa Rio

Vasco 1x0 Flamengo - Carioca

Flamengo 1x2 Vasco - final do Carioca

Vasco 1x0 Flamengo - final do Carioca