Técnico Rafael Paiva terá chance de sequência de jogos em casa para alavancar o time no Brasileiro - Matheus Lima / Vasco

Técnico Rafael Paiva terá chance de sequência de jogos em casa para alavancar o time no BrasileiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/10/2024 15:20

Rio - Sem vencer na temporada há seis jogos, o Vasco terá que conseguir um feito que não alcança desde 2012 para interromper a sequência negativa no ano. O próximo adversário do Cruz-Maltino será o São Paulo, no Morumbi, palco que não tem trazido boas recordações para o clube carioca.

A última vitória do Vasco sobre o São Paulo, no local, aconteceu em 2012. Em julho daquele ano, o Cruz-Maltino derrotou o Tricolor por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo lateral-direito Fágner.



Desde esta vitória, as equipes se enfrentaram no estádio em novo oportunidades. No total, o São Paulo levou a melhor em sete oportunidades e em dois jogos o confronto terminou empatado.



O Morumbi é um placo que traz uma excelente recordação histórica para o Vasco. Em 1989, o Cruz-Maltino conquistou o Brasileiro a derrotar o São Paulo por 1 a 0. O gol do título foi feito por Sorato.