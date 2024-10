André Ricardo e seus familiares celebrando o novo contrato com o Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 10/10/2024 21:55

Rio - O Vasco informou nesta quinta-feira (10) a renovação de contrato de uma joia das categorias de base. Trata-se do atacante André Ricardo, de 19 anos, que teve seu vínculo estendido por dois anos e meio, agora válido até dezembro de 2026.

Ao fim do novo contrato, o Vasco terá a opção de aumentar por mais três anos. A multa rescisória firmada no acordo para clubes do exterior é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões na cotação atual).

André Ricardo é da geração de 2005 do Cruz-Maltino e retornou recentemente de empréstimo do Red Bull Bragantino, onde atuou por uma temporada e marcou 13 gols no sub-20. No Vasco, o jogador é tratado como um dos atacantes mais promissores.

Outros reforços

Além da renovação do vínculo com André Ricardo, o Vasco, em processo de reformulação da base, acertou também mais cinco contratações, variando entre empréstimos, contratos longos e de formação.

Elielson, volante (nascido em 2008) - Contrato até setembro de 2027

Fernando Silva, atacante (nascido em 2005) - Empréstimo até dezembro de 2025

Henrique Cesar, meio-campista (nascido em 2005) - Empréstimo até setembro de 2025

Luan Roberto, meio-campista (nascido em 2008) - Contrato de formação até setembro de 2027

Walace, zagueiro (nascido em 2005) - Contrato de formação até setembro de 2025