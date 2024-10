Galdames tem contrato com o Vasco até o fim da temporada - Matheus Lima / Vasco

Publicado 10/10/2024 15:51

Rio - Com objetivos claros na temporada, como uma tentativa por vaga na Libertadores via Brasileirão ou até mesmo pelo título da Copa do Brasil, o Vasco ainda olha com cautela para um 2024 com elenco após reformulação. Pensando no próximo ano, o Cruz-Maltino tem situações a resolver em relação a contrato com seis jogadores que têm seus vínculos próximos do fim, alguns com futuro encaminhado.

Da lista de atletas, o único com situação praticamente certa de permanência no clube é o atacante David. Emprestado pelo Internacional até o fim do ano, o jogador alcançou a meta de 60% de participação nas partidas que obriga o Vasco a comprá-lo.

Três jogadores com contrato até dezembro não devem ficar: Rojas, Galdames e Rossi. O trio conta com pouco prestígio do técnico Rafael Paiva, foram listados para transferência na janela do segundo semestre, mas sem sucesso. O objetivo será abrir espaço na folha salarial, principalmente com o zagueiro paraguaio e o volante chileno.

Fecham a lista de jogadores com vínculo até 31/12/2024 o lateral-esquerdo Victor Luís, reserva imediato de Lucas Piton e que já soma 12 partidas desde sua chegada, e o goleiro Keiller, também primeiro suplente do goleiro Léo Jardim.