Tiago Leifert com a camisa do Vasco com o nome da filha Lua, presente de VegettiReprodução de Instagram

Publicado 10/10/2024 16:28

"Estamos nos aproximando do fim da campanha @deolhonosolhinhos 2024. A homenagem do Vasco e o carinho de @pablovegetti nos dão força e empolgação para seguir em frente! Muito obrigado, craque. Seu gesto emociona e ajuda a salvar a vida de muitos pequenos!", postou Leifert. Tiago Leifert recebeu de presente a camisa do Vasco com o nome de sua filha, utilizada por Vegetti, em setembro. O jornalista e apresentador já havia se emocionado ao descobrir a homenagem à pequena Lua , enquanto assistia ao jogo."Estamos nos aproximando do fim da campanha @deolhonosolhinhos 2024. A homenagem do Vasco e o carinho de @pablovegetti nos dão força e empolgação para seguir em frente! Muito obrigado, craque. Seu gesto emociona e ajuda a salvar a vida de muitos pequenos!", postou Leifert.

O Vasco utilizou um selo especial na camisa, da campanha "De Olho nos Olhinhos", que busca conscientizar a população sobre o retinoblastoma, tipo raro de câncer que afeta a visão.



Vegetti ainda assinou a camisa do Vasco com o nome da filha de Leifert e enviou uma mensagem ao jornalista.



"A força dessa pequena guerreira é uma inspiração para mim e para todos os meus companheiros. Em nome do Vasco te envio essa carta e a camisa (...) Tenho certeza que, no futuro, quando olharem para ela, vão se lembrar de tudo o que passaram e como venceram essa difícil baralha", escreveu o atacante argentino.





O que é retinoblastoma

O retinoblastoma é um tipo raro de câncer que afeta os olhos de crianças pequenas, sendo mais comum em bebês. É um tumor maligno que se desenvolve na retina, parte interna dos olhos. A doença pode se apresentar em um olho, o chamado retinoblastoma unilateral, ou nos dois olhos, retinoblastoma bilateral.



Aproximadamente 90% dos casos são descobertos antes dos 5 anos da criança. Quando diagnosticado precocemente e tratado, pode alcançar 90% de cura, inclusive com a preservação da visão. Se diagnosticado tardiamente, pode provocar cegueira e até levar à morte.



Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, foi diagnosticada com a doença já em estado avançado nos dois olhos aos 11 meses de idade, conforme compartilhou o casal em janeiro de 2022.



Logo em seguida, os dois criaram a campanha "De Olho nos Olhinhos", com o objetivo de conscientizar sobre este tipo de câncer.



Sintomas da doença



Entre os principais sintomas do retinoblastoma estão: reflexo branco ou amarelado, no olho da criança, estrabismo, diminuição de visão, movimentos irregulares dos olhos, dor nos olhos, vermelhidão na parte branca dos olhos e cor diferente de cada íris.