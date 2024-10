Tiago Leifert narrou a Copa do Mundo no Globoplay e no SporTV 2 - Divulgação

Tiago Leifert narrou a Copa do Mundo no Globoplay e no SporTV 2Divulgação

Publicado 10/10/2024 13:49

Rio - Tiago Leifert é o grande sonho do SBT para reforçar sua equipe de esportes. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o nome do ex-apresentador do "BBB" é bem visto pela emissora para liderar suas transmissões.

Por que Tiago?

Mesmo longe da TV desde 2021, Tiago é visto como um nome bastante conhecido do público e que poderia ser um atrativo para o canal. O jornalista também se destaca pela capacidade de atrair diferentes públicos, inclusive o mais jovem, algo que o SBT já busca há algum tempo.

Além disso, a força de Tiago Leifert no mercado publicitário também é visto como algo positivo. Fora da Globo há quase três anos, ele ainda é bem requisitado no meio.

O que diz o apresentador

Em contato com a coluna de Flávio Ricco, no portal Léo Dias, Tiago não fechou as portas para um possível convite do SBT, principalmente se for para atuar como narrador.

“O que mais quero é narrar. É o que mais me empolga. Já me ofereceram pra fazer programa novo de esporte e tal, mas pra isso aí eu tô mais feliz no YouTube”, afirmou.