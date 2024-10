Mazraoui é lateral do Manchester United - Miguel Riopa / AFP

Publicado 10/10/2024 13:04

Inglaterra - O lateral-direito Noussair Mazraoui, do Manchester United, precisou ser submetido a uma pequena cirurgia nesta quinta-feira (10) após sentir palpitações cardíacas. Segundo o portal "The Athletic", ele ficará afastado de suas atividades por algumas semanas, mas espera voltar aos gramados em breve.

Mazraoui estava servindo à seleção marroquina, mas deixou a concentração na última segunda-feira (7) por precaução. Porém, foi necessário uma pequena intervenção para corrigir um problema no coração.

Segundo fontes do United, a condição de Mazraoui é relativamente comum e o lateral não deve ter maiores problemas para voltar a jogar.

No United desde o início da temporada, Mazraoui foi contratado junto ao Bayern de Munique por 17,5 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões). Até o momento, foram 10 jogos com a camisa do time inglês e uma assistência.