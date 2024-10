Ronaldinho e o irmão Assis tornaram-se sócios do Greenville Triumph, modesto clube dos Estados Unidos - Divulgação

Publicado 10/10/2024 11:45 | Atualizado 10/10/2024 11:47

Ronaldinho Gaúcho agora tem um clube para chamar de seu. O craque tornou-se, que está na USL League One, espécie de terceira divisão dos Estados Unidos.

Além da equipe masculina, Ronaldinho e seu irmão Roberto Assis passam a ter os direitos do Greenville Liberty, do futebol feminino.



"A ênfase que Greenville Triumph e Liberty colocam nos jovens, através das academias, e o nível de excelência competitiva da equipe profissional do Triumph e semi-profissional do Liberty é impressionante. É uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol a todos os níveis e para todas as idades e de fazer parte de uma comunidade que valoriza a presença internacional e uma mistura única de culturas", declarou Ronaldinho.



Ronaldinho amplia relação com Estados Unidos

O modesto clube da Carolina do Norte vê a chegada de um craque mundial como uma grande oportunidade de crescer e aproveitar ainda mais os holofotes voltados para o futebol nos Estados Unidos, que receberá a Copa do Mundo de 2026, junto a México e Canadá.