Yamal comemorando gol pelo Barcelona - Josep Lago / AFP

Yamal comemorando gol pelo BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 01/10/2024 17:09

Barcelona com somente 17 anos e um dos destaques da Espanha na última Eurocopa, Lamine Yamal é fã de Ronaldinho Gaúcho. Um vídeo do atacante com apenas 11 anos, reagindo a um compilado de lances do jogador brasileiro com a camisa do Barça, viralizou na internet. Estrela docom somente 17 anos e um dos destaques da Espanha na última Eurocopa, Lamine Yamal é fã de Ronaldinho Gaúcho. Um vídeo do atacante com apenas 11 anos, reagindo a um compilado de lances do jogador brasileiro com a camisa do Barça, viralizou na internet.

No vídeo, Yamal e Bernal, companheiros na base da equipe espanhola, e hoje no profissional, vão à loucura com as jogadas do craque. Bernal assiste a um elástico de Ronaldinho, e Yamal ri descontroladamente com os lances:



"Parece que joga com crianças! E ainda faz isso contra o Real Madrid", disse Yamal, surpreso.



Yamal é considerado a grande promessa do Barcelona na era pós-Messi. Ele tem contrato com o clube até 2026, com multa rescisória avaliada em 1 bilhão de euros. Na temporada 24/25, o atacante já acumula quatro gols e cinco assistências em La Liga e um tento na Liga dos Campeões.