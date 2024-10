Comemoração do gol de Vegetti contra o Athletico/PR, em Curitiba - IRISBEL CORREIA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/10/2024 16:04

Rio - Artilheiro da Copa do Brasil com seis gols, Vegetti mira alcançar uma marca especial que não o Vasco não alcança desde 2011: terminar a competição com o maior goleador. Na história, o feito só foi atingido por três jogadores, sendo um deles Edmundo.

O ídolo do Cruz-Maltino foi um dos artilheiros da Copa do Brasil de 2008, quando marcou seis gols e faturou o prêmio junto com Wellington Paulista, que atuava pelo Botafogo, e Romerito, do Sport. Naquele ano, Edmundo balançou as redes na primeira e terceira fase, além das quartas e semifinal, quando o Vasco foi eliminado pelo Leão da Ilha.

Além de Edmundo, outro a ser o maior goleador atuando pelo Vasco na Copa do Brasil foi Alecsandro. O ex-atacante deixou marcou cinco vezes na campanha do título de 2011, sendo decisivo nos dois jogos da final contra o Coritiba anotando um gol tanto na ida, em São Januário, quanto na volta, no Couto Pereira.

Já o outro nome da lista é Valdiram. O ex-jogador foi o primeiro a atingir o feito pelo Vasco, em 2006, tendo feito sete gols na campanha do vice-campeonato para o Flamengo. Falecido em 2019, ele é o artilheiro com mais gols anotados pelo Cruz-Maltino na competição, mas ainda pode ser superado por Vegetti neste ano.

Vantagem considerável

O único candidato a conseguir tirar o posto de maior goleador da competição de Vegetti é Ángel Romero, do Corinthians. O clube paulista também está na semifinal, onde vai enfrentar o Flamengo. Porém, a missão do atacante paraguaio é complicada.

Atualmente, Romero está há três gols atrás do jogador do Vasco. O atacante paraguaio ficou seis jogos sem marcar e só encerrou a seca duelo de volta das quartas de final, contra o Juventude, na Neo Química Arena, em setembro.

Chance de se tornar ídolo

Com 29 gols em 63 jogos, Vegetti já é querido e amado pelo torcedor vascaíno. Fundamental na permanência do clube na Série A do Brasileirão na última temporada, a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil neste ano é a oportunidade perfeita para o Pirata se consolidar de vez como ídolo do Vasco.



Pela competição, a fase é maravilhosa. Até o momento, deixou sua marca em todas as fases que o Cruz-Maltino disputou , sendo, inclusive, o responsável por descontar o placar na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, em setembro, e levar a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis na Ligga Arena. Ele ainda converteu a penalidade que garantiu o Gigante da Colina entre os quatro melhores no torneio.