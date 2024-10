Torcida do Vasco esgotou ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela semifinal da Copa do Brasil - Matheus Lima / Vasco

Publicado 01/10/2024 11:40 | Atualizado 01/10/2024 11:42

Rio - O Vasco terá o apoio da sua torcida contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Eufórica com a vaga na fase final após 13 anos, os vascaínos esgotaram os ingressos de visitantes em poucos minutos. Porém, a situação gerou revolta de torcedores.

Nas redes sociais, torcedores relataram que os ingressos se esgotaram em um minuto, assim que começou a venda da primeira onda — feita de acordo com a prioridade dos planos. Em contato com o DIA, o vascaíno Eric Ferraz, Sócio Estatutário Diamante, contou que os bilhetes estavam indisponíveis às 10h01 (um minuto após o início da venda).

"A venda começou a partir das 10h, de acordo com o grau da onda. Atualizei a página às 10h e às 10h01 os ingressos já estavam esgotados. Entendo que os jogos em São Januário tem uma demanda firme e que os ingressos acabam em poucas horas, mas não se justifica um ingresso de mais de R$ 300 num jogo em outro estado acabar em um minuto", disse Eric, que é morador de Niterói e sócio desde 2011.

O Vasco dividiu a venda em "ondas", de acordo com as prioridades dos planos — algo incomum com o que aconteceu em outros jogos nesta temporada. Sócios Estatutários tiveram a prioridade da compra a partir da primeira onda, prevista para 10h, na abertura da venda. Mesmo assim, muitos ficaram sem, como o caso do torcedor Eric Ferraz, que chegou a viajar para Belo Horizonte com antecedência.

A venda on-line para a torcida do Vasco foi limitada a um ingresso por cadastro e os ingressos do tipo "meia-entrada" foram limitados à 40% das respectivas cargas. O ingresso custava R$ 325 (inteira) e R$ 162,50 (meia-entrada). Há relatos que houve um limite de bilhetes por onda para que todos os planos tivessem chance de comprar, mas não há uma confirmação. O intervalo entre as ondas foi de 20 minutos.

Alguns torcedores conseguiram efetuar a compra após insistir com atualizações da página. Não foi o caso do torcedor Eric Ferraz. A reportagem do DIA entrou em contato com o Vasco, que não se manifestou até o fechamento da reportagem sobre o caso. A matéria será atualizada em caso de resposta.