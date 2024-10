David, do Vasco, sentiu o joelho esquerdo em dividida no início do jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão - Reprodução / Premiere

Publicado 30/09/2024 19:57

Rio - As lesões no ligamento cruzado anterior do joelho voltaram a "aterrorizar" o Vasco. Com David , o Gigante da Colina já viu três de seus jogadores se contundirem no local nesta temporada.

Em janeiro, Paulinho foi a primeira "vítima". Na partida contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, que terminou empatada em 2 a 2, o volante se lesionou ao dividir jogada com o atacante Gabriel Canela, sendo mais tarde diagnosticada a ruptura do LCA do joelho direito. Uma semana depois, no empate sem gols com o Flamengo, pelo Estadual, foi a vez de Jair se machucar da mesma forma, mas no joelho esquerdo.



O camisa 8 é o mais perto da dupla de retornar aos gramados. Na última semana, ele voltou a fazer atividades com o elenco do Vasco e foi, inclusive, relacionado para o último compromisso do Cruz-Maltino , mas ainda precisa aprimorar a parte física. A expectativa é que tenha condições de jogo após a Data Fifa, que termina no dia 15 de outubro. Já Paulinho segue em fase final de fortalecimento.

Com o tempo de recuperação dos volantes ficando entre sete e oito meses, a tendência é de que David passe pelo mesmo período afastado. Com isso, seu retorno poderá acontecer perto da metade de 2025.



Sua permanência no clube já está garantida. Isso porque, apesar de estar emprestado pelo Internacional, o atacante já cumpriu a meta de disputar 60% das partidas da temporada. Com isso, o Cruz-Maltino é obrigado a comprar seus direitos econômicos por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões).

Além do trio, o Vasco também tem outros dois jogadores no departamento médico que irão retornar somente no ano que vem. Estrella, que vinha começando a ganhar chances no profissional, precisou passar por uma cirurgia para estabilização do menisco do joelho direito, enquanto Adson passou por um procedimento para corrigir fratura na tíbia da perna direita.