Atacante se lesionou no último domingo (29), no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 30/09/2024 17:56 | Atualizado 30/09/2024 19:16

"Começo do jogo, lance bobo que me tirou dos gramados por muitos meses... mas no futebol não há tempo para reclamações. Agora é foco na recuperação. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio", disse David, por meio das redes sociais.

Contratado por empréstimo junto ao Internacional, o atacante já cumpriu a meta de disputar 60% das partidas da temporada. Com isso, o Cruz-Maltino é obrigado a comprar os direitos econômicos dele por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões).

Como foi o lance

Aos nove minutos da primeira etapa, David cometeu falta em Mateus Vital, do Cruzeiro, mas sofreu uma hiperextensão no joelho, sendo posteriormente substituído por Jean David. O jogador, de 28 anos, precisou ser carregado por dois membros do Vasco no caminho para o vestiário para evitar colocar perna esquerda no chão.

Jogadores do Vasco demonstraram apoio

Companheiros de equipe de David, como Alex Teixeira, Jair, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Souza, Vegetti, além de Hugo Moura, Mateus Carvalho e Rayan publicaram mensagens de apoio ao atacante após a confirmação da lesão.

Assim como Jair e Paulinho, que se machucaram da mesma forma em janeiro, a tendência é de que o atacante fique longe dos gramados de oito a dez meses.

É o segundo jogador que o Vasco perdeu recentemente para a sequência da temporada por causa de contusão. No início do mês, Adson passou por uma cirurgia para corrigir fratura na tíbia da perna direita

