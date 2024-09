Vasco e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão neste domingo (29) - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 29/09/2024 20:33

Belo Horizonte - Vasco e Cruzeiro empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro, em jogo agitado no Mineirão. O time carioca fez um bom primeiro tempo e abriu o placar com Vegetti, mas tomou o empate na etapa final em gol de Zé Ivaldo.

Com o resultado, a equipe de Rafael Paiva termina a 28ª rodada na 9ª colocação, com 36 pontos, e perde a chance de encostar no grupo de cima da tabela.

Agora, o Vasco vira a chave para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino seguirá em Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV.

Jogando em casa, o Cruzeiro foi quem tomou a iniciativa e por pouco não abriu o placar logo no início. Kaio Jorge conseguiu boa finalização de longe e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa, assustando o time carioca. Mais tarde, o atacante cruzeirense ainda voltou a ter uma chance, mas também desperdiçou.

Apesar de quase ter tomado um gol relâmpago, o Vasco foi melhor no primeiro tempo. O time carioca conseguiu interceptar bem as ações do Cruzeiro e encontrar espaços para criar, tendo mais finalizações do que o adversário na primeira etapa. Matheus Carvalho e Coutinho tiveram boas conclusões, mas não conseguiram vencer Cássio.

Mais organizado em campo do que o Cruzeiro, o Vasco conseguiu inaugurar o placar no fim do primeiro tempo. Puma arriscou bom chute de fora da área, Hugo Moura tentou desviar e Cássio, mais uma vez, fez a defesa. No rebote, Vegetti não perdoou e empurrou para as redes, marcando seu nono gol no campeonato. Pouco depois, Lautaro Díaz teve a chance de igualar para a Raposa, mas parou em Léo Jardim novamente.

Na volta para o segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu melhorar com a entrada de Barreal e passou a ocupar mais o campo de ataque do que o Vasco. Aos 14 minutos, após uma jogada ensaiada de escanteio, o atacante do Cruzeiro levantou a bola na área para Zé Ivaldo, que subiu completamente sozinho e cabeceou no canto para empatar.

Com a igualdade no placar, as duas equipes passaram a fazer um jogo de lá e cá, com chances para os dois lados. O Vasco apostou em chutes de fora da área, com Puma e Emerson Rodríguez, mas não foi suficiente. Aos 33 minutos, a situação do Cruz-Maltino ficou complicada quando Matheus Carvalho foi expulso por pisar em Matheus Henrique durante uma dividida.

Com um a mais, o Cruzeiro passou a sufocar o Vasco em seu campo de defesa. Lautaro Díaz e Matheus Henrique tiveram boas chances, mas pecaram na pontaria, enquanto Peralta e Zé Ivaldo pararam em Léo Jardim, mantendo tudo igual no placar.

Ficha técnica

CRUZEIRO: Cássio, William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Matheus Henrique e Mateus Vital (Peralta); Gabriel Verón (Barreal), Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Técnico: Eduardo Barros.

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Matheus Carvalho e Philippe Coutinho (Paulo Henrique); David (Jean David) (Galdames), Vegetti e Emerson Rodríguez. Técnico: Rafael Paiva.

Local: Mineirão (MG)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli

Gols: CRU: Zé Ivaldo (14'/2ºT); VAS: Vegetti (40'/1ºT)

Cartões amarelos: VAS: João Victor, Léo e Emerson Rodríguez

Cartão vermelho: VAS: Matheus Carvalho