Diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Anna, ao lado do presidente Pedrinho - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 29/09/2024 17:27

mudança de data nos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil segue gerando polêmica. Neste domingo (29), foi a vez de Marcelo Sant'anna, diretor executivo da SAF do Vasco, criticar a decisão da CBF. Em suas redes sociais, o dirigente classificou a atitude da entidade como "absurda" e afirmou que houve desrespeito a dois artigos do Regulamento Geral de Competições. Rio - Asegue gerando polêmica. Neste domingo (29), foi a vez de Marcelo Sant'anna, diretor executivo da SAF do Vasco, criticar a decisão da CBF. Em suas redes sociais, o dirigente classificou a atitude da entidade como "absurda" e

"Absurdo a DCO da CBF inverter os jogos e manipular o impacto esportivo na Copa do Brasil e na Série A. As datas-base da Copa do Brasil foram divulgadas em 05/01/2024, e a DCO da CBF descumpre o RGC Art 5º I de "fazer cumprir o calendário anual e as respectivas tabelas" e também descumpre o Art.11º I pois "a convocação de atletas para seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas". E ambos os pedidos foram feitos pelos clubes visitantes; outro absurdo", escreveu Marcelo em suas redes sociais.

vai de encontro ao do presidente Pedrinho, que se demonstrou indignado com a alteração das datas. Para ele, Flamengo e Atlético-MG foram beneficiados pela decisão. O posicionamento do diretor, que. Para ele, Flamengo e Atlético-MG foram beneficiados pela decisão.

Entenda a polêmica



Ao longo da semana, Flamengo e Atlético-MG pediram à CBF que mudasse a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, que aconteceriam nos dias 16 e 17 de outubro, em razão da Data Fifa, que termina no dia 15. A entidade chegou a enviar uma solicitação formal a Vasco e Corinthians sobre a alteração nas datas, mas a sugestão foi rejeitada pelos dois clubes.

Mesmo assim, a CBF decidiu que jogos serão realocados para o fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro. O Vasco recebe o Atlético-MG, às 18h30, em São Januário, no dia 19, enquanto o Flamengo visita o Corinthians, no dia seguinte, às 16h, na Neo Química Arena.



Em nota, a entidade explicou que a decisão de colocar os jogos de volta no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro foi por conta do calendário da Conmebol e também para permitir aos clubes "condições igualitárias, após a data Fifa do dia 15 de outubro".