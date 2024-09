Nova barreira do Vasco resiste a qualquer condição climática e não pode ser derrubada com a força das cobranças - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 29/09/2024 12:40

Rio - O Vasco comprou uma barreira que se move e salta de acordo com o que for programado por meio de um aplicativo para aprimorar os treinos de cobrança de falta. A decisão foi tomada após indicação do camisa 10 Dimitri Payet.

O equipamento da marca francesa 'Technikfoot' é composto por seis "bonecos" em tamanho real que podem saltar a até 2,40 metros.

Quando vestia a camisa do Olympique de Marselha, na França, o meio-campista treinava com a máquina e, inclusive, contribuiu no desenvolvimento do aparelho.



"É muito mais realista. Não só para nós jogadores de linha, mas também para os goleiros. Acho que vai ajudar bastante a gente para que saiam mais gols de falta, de bola parada", avaliou o volante JP em entrevista ao site oficial do clube carioca.