Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 29/09/2024 00:06

Rio - Após a CBF divulgar as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil , o Vasco veio a público se manifestar contra a decisão. Em nota oficial, o Cruz-Maltino lamentou as "adversidades impostas" ao clube na competição. O presidente Pedrinho criticou a entidade, que ignorou a negativa e colocou o clube em situação semelhante dos confrontos com o Athletico-PR, nas quartas de final.

"A CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício consultando a mudança de data. Imediatamente a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa e atropela isso, sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Athletico-PR", disse.

"Para mim, a CBF perde completamente a credibilidade com essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado, o Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. O Vasco está indignado com a decisão. Então fica aqui o repúdio e obviamente a indignação do Vasco", completou.

A CBF havia enviado uma solicitação formal ao Vasco sobre a mudança das datas das semifinais da Copa do Brasil, mas a sugestão foi rejeitada. O Atlético-MG solicitou a alteração, já que teria jogadores retornando de convocações. O Cruz-Maltino, no entanto, alegou que passou por uma situação semelhante nas quartas de final da competição, quando Puma Rodríguez e Jean David chegaram em Curitiba horas antes do jogo contra o Athletico-PR.



Os jogos de volta serão disputados no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro. O Vasco recebe o Atlético-MG, às 18h30, em São Januário, no dia 19, enquanto o Flamengo visita o Corinthians, no dia seguinte, às 16h, na Neo Química Arena.

Em nota, a CBF explicou que a decisão de colocar os jogos de volta no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro foi por conta do calendário da Conmebol e também para permitir aos clubes "condições igualitárias, após a data Fifa do dia 15 de outubro".

Veja a nota oficial do Vasco:

"O Vasco da Gama vem a público manifestar seu descontentamento com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de manter a alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, mesmo após consulta feita através de ofício enviado pela própria CBF.



Agradecemos o apoio da nossa torcida e reiteramos que seguimos focados em alcançar nossos objetivos dentro de campo, apesar das adversidades impostas."