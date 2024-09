Emerson Rodríguez pode ganhar chance como titular no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Emerson Rodríguez pode ganhar chance como titular no Vasco Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/09/2024 14:38

Rio - Emerson Rodríguez deve ser a novidade do Vasco na partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo (29), às 18h30, no Mineirão. Nesta sexta-feira (27), o colombiano treinou entre os titulares no CT Moacyr Barbosa e aparece como favorito para ganhar vaga no ataque. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

Antes de bater o martelo sobre a escalação, o Vasco ainda terá um último treino neste sábado (28) e o técnico Rafael Paiva definirá o time antes de embarcar para Belo Horizonte.

A provável escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor), Lucas Piton, Hugo Moura, Sforza, Payet (Philippe Coutinho), Emerson Rodríguez, David e Vegetti.

Atualmente, o Vasco ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O Cruz-Maltino quer a vitória para tentar encostar na zona de classificação para a Libertadores.