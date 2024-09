Hugo Moura em treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/09/2024 13:50

Rio - Reforço do Vasco para a temporada de 2024, Hugo Moura, de 26 anos, conquistou a confiança de Rafael Paiva. Titular da equipe, o jogador acredita estar vivendo uma das suas melhores fases na carreira, após passagens por clubes importantes como Flamengo, Coritiba e Athletico-PR.

"Creio eu que é um dos melhores momentos da minha carreira, estou muito feliz de vestir essa camisa. Joguei muitas vezes contra o Vasco, então a gente sabe o que a torcida pede, o que o clube pede. Acho que tem que ter vontade aqui, nunca desistir. Sei que o jogo em São Januário para o adversário é muito difícil ganhar do Vasco. Eu entendi muito rápido o que é jogar no Vasco da Gama", afirmou em entrevista ao "GE".



Lutando na parte de cima da tabela no Brasileiro, o Vasco tem a Copa do Brasil como a oportunidade de conquistar um título em 2024. Na opinião de Hugo Moura, o Cruz-Maltino tem trilhado um trajeto de campeão no torneio.



"A gente está com o pensamento positivo demais nessa Copa do Brasil por tudo que a gente vem construindo. A gente sabe que é um jogo difícil, vamos enfrentar uma equipe de primeira do futebol brasileiro, mas a camisa do Vasco é muito pesada, a gente sabe disso. Vamos dar o nosso melhor para conquistar esse objetivo porque o clube merece", concluiu.