Nova camisa do Monaco em comemoração ao centenário do clube é parecida com o de Camisas Negras, do VascoReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 17:25

O Monaco, da França, chamou a atenção dos torcedores do Vasco ao lançar uma nova camisa para comemorar seu centenário. O modelo, que também foi feito pela Kappa, fornecedora do Cruz-Maltino, possui semelhanças com o terceiro uniforme dos cariocas, que faz referência aos Camisas Negras de 1923.

Apesar das similaridades, o clube francês foi fundado em 1924, um ano antes daquele time do Gigante da Colina fazer história. O Monaco utilizava um uniforme parecido com o que foi lançado para esta temporada. A camisa, inclusive, é bem diferente do vermelho e branco que o time do Principado costuma usar atualmente.

O modelo da blusa vascaína foi inspirado no histórico time do século passado, com alguns traços mais modernos. Acima da cruz de malta há uma estrela alusiva ao título de 1923 e na parte interna da gola está gravado o nome dos 11 atletas campeões daquela época.