Philippe Coutinho em treino com o elenco do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 25/09/2024 07:30 | Atualizado 25/09/2024 08:01

Rio - Principal reforço do Vasco para a temporada, Philippe Coutinho, de 32 anos, ainda não venceu pelo clube carioca. A situação foi destacada pelo jornal espanhol "AS", que citou uma possível "maldição" que tem acompanhado o meia na sua volta ao futebol brasileiro.

A publicação, no entanto, destaca que Coutinho vem evoluindo em suas apresentações, após um começo com "problemas físicos". O jornal encerrou a reportagem destacando que o o apoiador em campo, o Vasco "não consegue vitórias".



Desde que voltou ao clube carioca, Coutinho entrou em campo em seis partidas: com três empates e três derrotas do clube de São Januário. O meia anotou um gol, no clássico contra o Flamengo, que terminou empatado por 1 a 1.



Na partida do último domingo contra o Palmeiras, em Brasília, Coutinho atuou pouco mais de 30 minutos. A derrota no Mané Garrincha encerrou uma sequência de seis jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro.