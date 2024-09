Rayan não vive bom momento no Vasco - Reprodução / Instagram

Rayan não vive bom momento no VascoReprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 08:58 | Atualizado 24/09/2024 09:00

bons jogos na seleção brasileira sub-20, o jovem de 18 anos não repetiu o feito em seu clube e vem de um período sem aproveitar as chances dadas por Rafael Paiva. Rio - Setembro está próximo do fim e não deixará saudades ao atacante Rayan, do Vasco. Apesar de ter iniciado o mês com, o jovem de 18 anos não repetiu o feito em seu clube e vem de um

Dos quatro jogos que fez pelo Cruz-Maltino neste período, Rayan foi destaque negativo em dois deles. O jovem foi expulso ainda no primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o que quase comprometeu a classificação do time. Já no último domingo (22), diante do Palmeiras, errou o passe que caiu nos pés de Flaco López para marcar o gol da vitória do time paulista.



Além dos graves erros, Rayan também não conseguiu desempenhar o que se espera dele dentro de campo. O atacante colecionou passes errados e terminará setembro sem nenhum gol marcado. Agora, resta a ele lutar para recuperar a confiança de Rafael Paiva e da torcida cruz-maltina.

VEJA TAMBÉM: Vasco não pretende deixar Brasileirão para priorizar Copa do Brasil

Sem Rayan, o Vasco volta a campo no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão.