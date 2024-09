Ryan fez um dos gols do Brasil contra o México - Staff Images / CBF

Publicado 08/09/2024 21:18

Rio - Em São Januário, a Seleção Sub-20 derrotou o México por 3 a 2, neste domingo, em amistoso. O atacante do Vasco, Ryan, fez um dos gols da partida. Foi a segunda vez que as seleções se enfrentaram nos últimos dias. Na última quinta, o Brasil derrotou o adversário por 2 a 1, com o jovem vascaíno marcando também.

O Brasil começou melhor a partida e abriu dois gols de vantagem. No primeiro tempo, Rayan abriu o placar, após o goleiro Emi Ochoa soltar finalização de Vitor Roque. No começo da etapa final, o atacante do Betis ampliou para a Seleção.



No entanto, o México reagiu e conseguiu empatar a partida. Levy aos 18 minutos e Jiménez aos 34 marcaram para os norte-americanos. Quando a partida parecia que iriar terminar sem vencedores, o Brasil obteve o terceiro gol com Bustos, contra. Os mexicanos terminaram a partida com dois jogadores a menos. Méndez e Diego Ochoa foram expulsos.



Esta foi a segunda convocação de Ramón Menezes para o atual ciclo da Seleção Sub-20. Em junho, no entanto, o Brasil não fez amistosos e apenas treinou na Granja Comary. O Sul-Americano Sub-20, que oferece quatro vagas no Mundial, está marcado para janeiro do ano que vem.