Rosy Alderete é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 08/09/2024 17:18 | Atualizado 08/09/2024 17:19

Rio - A musa do Olimpia, Rosy Alderete, já foi questionada sobre seu envolvimento com jogadores do clube do seu coração. Apaixonada pelo tricampeão da Libertadores, a beldade afirmou que desde que se tornou conhecida foi orientada a não se aproximar dos atletas.

"As pessoas são muito ruins, mesmo que eu não faça nada sempre vão surgir comentários. Mas foi algo que eu fui orientada desde que me tornei musa é não se relacionar. Eu jamais sai com qualquer jogador do Olimpia", disse em entrevista à rádio paraguaia "1020 AM".

Nascida do Paraguai, Rosy Alderete tem quase 800 mil seguidores no Instagram. A modelo faz muito sucesso pela sua beleza e pelo amor ao Olimpia, principal clube de seu país. Ela também vem estudando para trabalhar como jornalista na área esportiva.

"Dizem que quando os jogadores não estão bem a culpa é das mulheres. Eu não quero entrar nessa, nunca. Muitos falam que o Olimpia paga minhas viagens, minha entrada, tudo mentira, eu pago tudo", concluiu.