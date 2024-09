John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 08/09/2024 13:09 | Atualizado 08/09/2024 13:11

Rio - John Textor, acionista majoritário do Botafogo, planeja contratar Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, caso consiga concluir a aquisição do Everton, da Inglaterra. Atualmente, o empresário estadunidense está em vias de vender suas ações no Crystal Palace e tem o desejo de comprar o clube de Liverpool . A informação é do jornal inglês 'The Sun'.

Para tirar o comandante do Verdão, no entanto, será preciso pagar a multa recisória, algo que não deve ser problema para Textor. O Everton é treinado pelo inglês Sean Dyche, que está pressionado neste início de temporada no Campeonato Inglês. São três derrotas em três jogos, com os 'Toffees', como são apelidados, amargando a lanterna da competição.



Abel Ferreira, entretanto, não seria o único português na mira de John Textor. Paulo Fonseca, do Milan, também é cotado, mas tirar ele do clube italiano é considerado difícil, já que o treinador foi contratado há três meses pelo sete vezes campeão da Liga dos Campeões.

John Textor é CEO de uma holding que administra clubes ao redor do mundo. O norte-americano é acionista majoritário do Lyon, da França, do Botafogo e do RWD Molenbeek. O empresário tem ações minoritárias no Crystal Palace, clube inglês.