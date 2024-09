Flamengo e Bahia se enfrentam na próxima quinta (12), pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil - Rafael Rodrigues/EC Bahia

Publicado 08/09/2024 12:36

Rio - O Flamengo conta com um retrospecto favorável, jogando dentro do Maracanã, para superar o Bahia e avançar às semifinais da Copa do Brasil. O duelo acontece na próxima quinta (12), às 21h45 (de Brasília).