Fabrício Bruno foi convocado por Dorival - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 07/09/2024 21:46 | Atualizado 07/09/2024 21:48

Rio - O zagueiro Fabrício Bruno, de 28 anos, foi convocado por Dorival Júnior, neste sábado, para substituir Éder Militão, que sofreu uma lesão na coxa direita nos treinos da seleção brasileira. O jogador do Flamengo ficará à disposição do treinador na partida contra o Paraguai, em Assunção, na próxima terça-feira.

O corte de Militão foi o quarto feito por Dorival durante a atual Data Fifa. Antes, o lateral-direito Yan Couto e os atacantes Savinho e Pedro haviam se lesionados. O lateral-direito Willian e os atacantes Lucas Mouras e João Pedro foram convocados.



A convocação de Fabrício Bruno é a segunda do zagueiro do Flamengo. Em março, o defensor foi chamado por Dorival nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. A tendência é que o atleta fique no banco contra o Paraguai.



Na vitória sobre o Equador, a defesa do Brasil foi formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães. Com a convocação de Fabrício Bruno, o Flamengo volta a ter dois representantes na seleção brasileira. Gerson também foi convocado por Dorival.