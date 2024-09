Marcos Braz é o vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/09/2024 17:26

Rio - Com pouco tempo para definir os últimos ajustes no elenco para a disputa da reta final da temporada de 2024, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que irá conversar com Tite em breve para definir se o Rubro-Negro irá buscar ou não um novo reforço para a vaga de Pedro, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo.

"Acho que é obrigação nossa a dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato é necessária uma reposição", disse o dirigente em entrevista à "Fla TV".



O Flamengo tem até a próxima terça-feira como limite para regularizar qualquer jogar para defender a equipe na temporada. As opções para o clube carioca são jogadores que estão sem contrato. Braz ressaltou a falta de opções.



"A janela praticamente acabou, e as restrições são enormes para você fazer uma contratação hoje. Depois que a janela fecha, você só pode contratar se o jogador já estiver sem contrato antes do fechamento da janela. Quando você vai analisar isso aí, são pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entenda que esses possam de fato resolver o seu problema. Tem muita especulação, nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos", disse.

Por fim, Marcos Braz citou as opções que o Flamengo já tem no elenco para o setor. Além de Gabigol, que deverá ser o substituto, o clube carioca conta com Carlinhos e também com Bruno Henrique, que pode atuar no setor.

"Importante dizer que temos três jogadores nessa posição ali. Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas todos, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, que pode fazer o 9. Tem muita especulação, muita conversa fiada, mas é obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo. A gente com calma vai decidir isso até terça-feira", concluiu.